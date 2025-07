Vele al terzo a Cattolica La storia vien dal mare

Due giorni suggestivi quelli che vanno in scena oggi e domani a Cattolica, dove si terrà la manifestazione Vele al terzo: Raduno delle imbarcazioni storiche 2025 organizzata dal Museo della Regina (foto a lato) in collaborazione con l'associazione Mariegola delle Romagne e con il sostegno di Destinazione Turistica Romagna. Entrando nel dettaglio del programma, stasera alle 21, il giardino del museo ospiterà il professor Stefano Medas dell'Università di Bologna che ripercorrerà la nascita di un interesse scientifico e patrimoniale intorno alla marineria tradizionale adriatica e il ruolo del Museo della Regina nella tutela e valorizzazione di questo importante patrimonio.

