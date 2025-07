Vasco Rossi ormai le star si vendono un anno prima | ecco come

Non sapendo bene, a volte, cosa ci aspetta il domani, scopriamo con un certo stupore che un sacco di fan della musica live sono già proiettati non al prossimo mese ma, addirittura, all’anno che verrà . All’estate 2026. Il motivo è semplice: sono sempre più numerosi gli artisti e i loro promoter che mettono in vendita biglietti per concerti dei prossimi giugno e luglio, i due mesi più battuti e ricchi di eventi: si ragiona, quindi, su show che si terranno fra dodici mesi. Troppo presto per pensarci e acquistare oggi? In dodici mesi potrebbe accadere di tutto. E invece no: il bello è che migliaia di musicultori e amanti dei live sotto le stelle del proprio beniamino, evidentemente già proiettati nel futuro e ottimisticamente sicuri di dove saranno a metà 2026, stanno già saccheggiando i preziosi ticket, forse per evitare le costose tagliole del nefasto secondary-ticket. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Vasco Rossi, ormai le star si vendono un anno prima: ecco come

In questa notizia si parla di: anno - vasco - rossi - ormai

Pronostico Vasco da Gama-Botafogo: non succede da più di un anno - Vasco-Botafogo è una partita della tredicesima giornata del Brasileirao e si gioca sabato alle 23:30: tv, probabili formazioni, pronostico.

La Comune, il bilancio di un anno: "Ambiente, acqua pubblica e pace. Vasco? Sì ma non al Parco urbano" - Saldamente all’opposizione, ma "con toni gentili, rispettosi di tutti" e soprattutto senza "muovere critiche fini a se stesse, ma proponendo soluzioni alternative".

Ormai manca pochissimo per il concerto di domani al Quarti Festival con il grande Mauro Palermo Siete pronti a fare casino con noi? #alessandria #livemusic #rockmusic #domenicalunatica #vascorossi #guitarist #MauroPalermo Vai su Facebook

Bibione siamo qui!! Mancano ormai pochissimi giorni alla partenza del tour… Non vediamo l’ora????; A Zocca è festa per i 73 anni di Vasco: centinaia di fans in arrivo da tutta Italia; “Cascine, è l’ora del riscatto”. Tra Vasco Rossi, Guns N’ Roses e altri big: un’estate da tutto esaurito.

Incredibile Vasco Rossi, in due ore venduti 350 mila biglietti: quasi sold out il Live tour 2026 - Vasco Rossi ha venduto 350 mila biglietti in due ore, così il tour 2026 è praticamente sold out. Si legge su fanpage.it

Vasco Rossi si congratula con Ultimo per il nuovo record di biglietti venduti in Italia: «Sono felice per te, largo ai giovani» - Sold out in tre ore per il concerto del 4 luglio 2026 del cantautore romano, che ha superato ogni precedente primato, tra cui quello storico di Modena Park, dove il Blasco aveva radunato oltre 225 mil ... Segnala vanityfair.it