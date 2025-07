Varcaturo 15enne accoltellato in una rissa per la partita di calcio | fermato 18enne

Le indagini dei carabinieri hanno avuto subito inizio ed hanno permesso di ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Il 18enne √® stato quindi rintracciato e arrestato con l'accusa di tentato omicidio. Ora si trova in carcere in attesa di giudizio. 🔗 Leggi su Ildifforme.it ¬© Ildifforme.it - Varcaturo, 15enne accoltellato in una rissa per la partita di calcio: fermato 18enne

Caserta, 18enne accoltellato in spiaggia a Varcaturo: è morto - Un ragazzo è stato ucciso a coltellate in spiaggia a Varcaturo, in provincia di Caserta. Le volanti della polizia, secondo quanto si apprende, hanno già bloccato un 19enne presunto autore dell’aggressione, che si trova ora in commissariato a Castel Volturno.

Varcaturo (Napoli), 18enne accoltellato in spiaggia muore poco dopo in ospedale: fermato un giovane - Drammatico episodio di violenza si è consumato oggi, domenica 8 giugno, a Marina di Varcaturo, località al confine tra i comuni di Giugliano in Campania (Napoli) e Castel Volturno (Caserta).

Varcaturo, 18enne di Mugnano accoltellato in spiaggia: muore in ospedale, fatale fendente al cuore - Dramma sul litorale domizio, a Varcaturo, dove un giovane è stato accoltellato ed ucciso nei pressi di un noto stabilimento balneare.

Varcaturo, 15enne accoltellato in un campeggio dopo una lite: arrestato 18enne; Accoltella e perfora fegato a 15enne, 18enne arrestato; Accoltellato a Varcaturo nella rissa per la partita di calcio in campeggio, 15enne grave: arrestato 18enne.

Accoltella un 15enne dopo una partita di calcio: arrestato 18enne nel Napoletano - Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l'aggressore sarebbe intervenuto per prendere le difese del proprio fratello, coetaneo della vittima, estraendo un coltello a scatto che aveva nel marsupio ... Come scrive ilgiornale.it

Varcaturo, 15enne accoltellato in un campeggio dopo una lite: arrestato 18enne - Giugliano in Campania, frazione Varcaturo Sono le 20:20 e i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Giugliano in Campania intervengono nel camping Liternum a via foce vecchia. Si legge su napoli.repubblica.it