La sfida del generale Roberto Vannacci a Marco Travaglio è all'ultimo sfottò. Il Fatto quotidiano nei giorni scorsi ha accusato l'eurodeputato della Lega ed ex militare di essere un " baby pensionato ". All'articolo, Vannacci ha replicato sui social, senza nascondersi.  "Ecco l' indagine da brivido che vi preannunciavo", esordisce il leghista riferendosi, appunto, al servizio del Fatto dal titolo "Vannacci baby-pensionato a 56 anni: Sì, ma ho diritto".   Il Fatto Quotidiano, evidentemente, aggiunge Vannacci, "non ha nient'altro da fare e invece di preoccuparsi, per esempio, della decadenza della governatrice Todde, del buco di bilancio creato dal governo Conte  con il bonus 110% e il reddito di cittadinanza, delle sedie a rotelle del ministro Azzolina (che fine avranno fatto), delle indagini giudiziarie sul candidato alla presidenza della regione Marche Matteo Ricci, vi svela, udite udite, quanto la normativa sulla quiescenza del personale militare prevede".

Vannacci sfotte Travaglio: "Ne aggiungiamo un altro. Prossimo, il mio intestino?"