Valzer di poltrone a Vigevano La vice Segù conserva il posto Fuori squadra tre assessori

VIGEVANO (Pavia) Il colpo di scena non c'è stato. Nel rimpasto di giunta annunciato dal sindaco Andrea Ceffa e ufficializzato mercoledì sera la vice Marzia Segù resta al proprio posto. Non un aspetto banale visto che alla vigilia da più parti si era vociferato che Segù, che ha retto il Comune durante i sei mesi di Ceffa ai domiciliari, fosse tra i nomi sacrificabili. Lasciano l'Esecutivo Silvana Pillera e Roberta Motta, nominate da Segù quando a febbraio la Lega aveva richiamato i propri assessori e Omar Soresina, esponente di Noi Moderati, che in Consiglio sono rappresentati da Alessandro Rubino e Mattia Reina.

