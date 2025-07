Vaiolo delle scimmie un paziente ricoverato a Ravenna

Ravenna, 25 luglio 2025 – Se ne è accorto da lì: da quelle strane eruzioni sulla pelle. È andato al Pronto soccorso e la diagnosi, dopo i test specifici sul materiale all’interno delle vescicole, è arrivata chiara: vaiolo delle scimmie. È successo nelle ultime settimane e le condizioni del paziente non destano preoccupazioni: si tratta di un uomo in buona salute, non anziano, che lo ha contratto qui in Romagna. Attualmente è ricoverato, ma non è grave: è in ospedale per la particolarità della malattia e per la difficoltà di gestione della malattia per evitare la trasmissione ad altri, visto che il periodo in cui si è contagiosi può essere anche molto lungo, fino a 21 giorni, e che bisogna prestare attenzione anche ad aspetti come le lenzuola e i vestiti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Vaiolo delle scimmie, un paziente ricoverato a Ravenna

