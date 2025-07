L'Europa di Ursula non spende una parola sui dazi, ma s'impunta sui balneari. Dopo le folli politiche “green”, per cui milioni di cittadini sono costretti a indebitarsi pur di avere la “casa sostenibile”, il "gotha" continentale prende a bersaglio le nostre spiagge. L'ultima lettera inviata all'Italia perla famosa «soluzione costruttiva» vale più di mille parole. Non c'è, d'altronde, nulla di nuovo, considerando che, da oltre un quinquennio, Palazzo Chigi si trova sotto infrazione per il mancato recepimento della direttiva Bolkestein. A essere finiti stavolta nel mirino sono gli indennizzi da versare ai concessionari uscenti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - VaffanBolkestein - L'ultima follia Ue contro i balneari: la Lega fa muro