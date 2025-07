Vacanze sicure | il vademecum di CnaArezzo per gli automobilisti in partenza

Arezzo, 25 luglio 2025 – "Meccanico fai da te? Ahi, ahi, ahi." avverte Ivo Bobini, Presidente di CNA Meccatronici Arezzo. "Meglio evitare improvvisazioni da 'turista fai da te' e rivolgersi invece a professionisti qualificati". È questo l'invito della CNA di Arezzo a tutti gli automobilisti in partenza per le vacanze, affinché non si trovino alle prese con guasti rovina-vacanze o, peggio, con situazioni di pericolo. Autoriparatori e gommisti artigiani sono pronti ad assicurare viaggi sereni e sicuri, specialmente in un Paese come l'Italia, dove l'età media del parco auto supera i dodici anni e otto mesi – secondo i dati di ACEA, l'Associazione europea dei costruttori automobilistici – e circa sei veicoli su dieci hanno più di otto anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Vacanze sicure: il vademecum di CnaArezzo per gli automobilisti in partenza

