Vacanze sicure il vademecum di Cna Arezzo per gli automobilisti in partenza

"Meccanico fai da te? Ahi, ahi, ahi." avverte Ivo Bobini, presidente di Cna Meccatronici Arezzo. "Meglio evitare improvvisazioni da 'turista fai da te' e rivolgersi invece a professionisti qualificati". È questo l’invito della Cna di Arezzo a tutti gli automobilisti in partenza per le vacanze. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Affrontare un viaggio in auto, soprattutto se lungo, deve essere confortevole e bisogna essere attrezzati nel miglior modo possibile. Che si tratti di una partenza all'alba per le vacanze o di un weekend fuori porta, ci sono alc

