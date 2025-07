Vacanze separate per Giulia De Lellis e Tony Effe | lei svela il motivo

Giulia De Lellis e Tony Effe continuano a far parlare di sé. Dopo mesi di indiscrezioni su una presunta crisi di coppia, l’influencer romana ha deciso di intervenire per fare chiarezza. Nonostante l’attesa della loro prima figlia, Priscilla, i due hanno scelto di trascorrere le vacanze estive separati: lui alle Eolie con amici, lei in un resort con le sue compagne di sempre. Una decisione che ha scatenato il gossip e alimentato dubbi tra i fan. Rumor di crisi: cosa ha acceso i sospetti?. Le voci hanno preso piede a causa di alcuni dettagli che non sono sfuggiti agli occhi dei follower: assenza di like reciproci sui social, poche apparizioni insieme e, soprattutto, la scelta di partire per le vacanze separati. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

