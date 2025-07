Vacanze primo esodo estivo | bollino rosso da oggi a domenica 27 luglio

Scatta il piano di Anas per l’esodo estivo in questo primo grande fine settimana di partenze per le vacanze. Sulle strade italiane in base alle stime dell’Osservatorio MobilitĂ Stradale di Anas ci saranno, da oggi e fino al 31 agosto, oltre 273 milioni di spostamenti di autoveicoli. Per questo weekend, in cui è previsto bollino rosso da oggi pomeriggio a domenica pomeriggio, si attendono 13 milioni e 247mila spostamenti di autoveicoli. In particolare oggi pomeriggio e sabato mattina sono previsti spostamenti in crescita dai grandi centri urbani per le prime partenze e per week end brevi verso le localitĂ di villeggiatura e di mare; domenica pomeriggio per i rientri verso le grandi cittĂ . 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Vacanze, primo esodo estivo: bollino rosso da oggi a domenica 27 luglio

