Vacanze primo esodo | 6,4 milioni di presenze questo weekend

Stagione estiva, prime prove di esodo. L’ultimo weekend di luglio segna l’inizio della grande partenza verso le vacanze, con oltre 6,4 milioni di presenze attese nelle strutture ricettive italiane tra il 25 e il 27 luglio. Le prenotazioni raccolte sulle principali piattaforme online indicano un tasso di saturazione medio del 79%, quasi otto camere occupate su dieci. Un dato positivo, ma leggermente inferiore al 2024, quando nello stesso periodo era stato rilevato l’82%. In termini assoluti, la differenza corrisponde a circa 150mila pernottamenti. A stimarlo è Confesercenti, sulla base di un’indagine condotta da CST – Centro Studi Turistici di Firenze analizzando la disponibilitĂ ricettiva sui principali portali delle OLTA (online travel agencies) per il periodo 25-27 luglio 2025 (2 notti). 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Vacanze, primo esodo: 6,4 milioni di presenze questo weekend

