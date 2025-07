Vacanze estive Toscana tra le mete preferite | boom per il turismo all’aria aperta

Firenze, 25 luglio 2025 – Anche quest’anno la Toscana si conferma una delle mete predilette per le vacanze estive. Secondo l’ultima indagine dell’Osservatorio del turismo open air, condotta da Human Company insieme a Istituto Piepoli, la nostra regione entra nella top 3 nazionale delle destinazioni più scelte, con un 12% di preferenze tra chi resta in Italia. Un risultato ancora più significativo se si guarda al comparto del turismo open air, dove la Toscana raggiunge il 13% delle preferenze, seconda solo alla Puglia e davanti alla Calabria. Una posizione strategica quella della regione, che grazie alla varietà di paesaggi, alla tradizione enogastronomica e all’offerta ricettiva diffusa continua a intercettare un segmento in forte espansione: quello dei viaggiatori all’aria aperta. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Vacanze estive, Toscana tra le mete preferite: boom per il turismo all’aria aperta

