Vacanze e carovita quasi la metà degli italiani resta a casa | quanti partono per le ferie e dove andranno

Non sono pochi, ma ben 36,1 milioni sono gli italiani che trascorreranno un periodo di vacanza fuori casa, tra giugno e settembre. Di questi di 25,4 milioni di adulti e 10,7 milioni di minori. Un terzo di loro (33,6%) farĂ piĂą di un periodo di vacanza oltre quello principale. E l’Italia rimane la meta preferita: 9 italiani su 10, circa l’88 per cento rimane in patria. Solo il 12 per cento sceglierĂ di andare all’estero. Questi i dati dell’indagine di Tecnè realizzata per la Federalberghi, che prevede un volume di affari sarĂ di 41,3 miliardi. Agosto, periodo leader per viaggiare. Quando partono gli italiani? 15,7 milioni di loro si fermano a giugno, 16,1 a luglio, 17,5 ad agosto e 4,7 viaggiano invece a settembre. 🔗 Leggi su Open.online

