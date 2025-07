Va in scena Turandot Scenografia visionaria per l’opera incompiuta con esotismo e glamour

Turandot, l'ultimo capolavoro incompiuto di Puccini, va in scena stasera al Gran Teatro di Torre del Lago, nella versione completata da Franco Alfano e nell'allestimento del 2017 firmato da Alfonso Signorini, allora alla sua prima regia d'opera. Un impianto scenico visionario, che mescola esotismo e glamour in una Cina fastosa e simbolica dominata da colori accesi, riflessi d'oro e rosso lacca, motivi orientaleggianti, pannelli mobili, sculture imperiali e scene notturne. Sul podio, alla guida dell'Orchestra e del Coro del 71° Festival Puccini, è il maestro Renato Palumbo. Due i debutti: quello del tenore Gregory Kunde, una delle voci più apprezzate del nostro tempo, nel ruolo di Calaf, e quello del basso italiano Michele Pertusi che sarà Timur.

