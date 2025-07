Usa | via da tavolo negoziale in Qatar

7.30 L'inviato speciale Usa Witkoff annuncia il fallimento dei colloqui a Doha. "Abbiamo deciso di ritirare il nostro team" dal Qatar, dice, dopo "l'ultima risposta di Hamas che mostra chiaramente una mancanza di volontà di arrivare a un cessate il fuoco" nella Striscia. Intanto il segretario agli Esteri Rubio dice che gli Usa "respingono fermamente il piano" del presidente francese di riconoscere uno Stato palestinese all' Assemblea Onu a settembre:sconsiderato. alimenta propaganda Hamas e ostacola la pace;uno schiaffo alle vittime del 710. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

