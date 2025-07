Usa Trump | Non è necessario licenziare Powell ma abbassi i tassi

Il presidente Donald Trump ha visitato giovedì la sede della Federal Reserve a Washington, una settimana dopo aver indicato che la gestione da parte del presidente della Fed Jerome Powell di un ampio progetto di ristrutturazione di due edifici della Fed potrebbe essere motivo di licenziamento. Trump ha criticato e minacciato di licenziare Powell per mesi perché il presidente ha mantenuto il tasso di interesse a breve termine controllato dalla Fed al 4,3% quest’anno, dopo averlo tagliato tre volte lo scorso anno. Quando il tycoon ha parlato con i giornalisti dopo la visita, ha continuato a criticare i lavori di ristrutturazione, definendoli “molto lussuosi”, ma ha affermato che non ritiene necessario licenziare il capo della Fed: “Perché farlo sarebbe una mossa importante, e non credo che sia necessario. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Usa, Trump: “Non è necessario licenziare Powell ma abbassi i tassi”

