Tra Bill Clinton e Jeffrey Epstein c’era un feeling non indifferente, come ha rivelato ultimamente il Wall Street journal. Non a caso nel 2003, il nome piĂą importante nell’album degli auguri per il cinquantesimo compleanno di Epstein era quello dell’ex presidente americano democratico. Inoltre, l’ex fidanzata del finanziere Ghislaine Maxwell, arrestata nell’indagine sul traffico sessuale di ragazze minorenni, avrebbe gradito che le personalitĂ piĂą importanti inviassero lettere d’auguri come dono speciale. La “dama nera” riuscì a raggiungere l’obiettivo, tanto che l’album rilegato in pelle e assemblato prima dell’arresto di Epstein nel 2006 conteneva una pagina con un singolo paragrafo scritto con la calligrafia di Clinton. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Usa, spunta la lettera di auguri di Bill Clinton a Epstein: no comment dal portavoce dell’ex presidente dem