Usa sparatoria in un college del New Mexico | un morto il killer è in fuga

(Adnkronos) – Una persona è morta e un'altra è rimasta ferita in una sparatoria avvenuta oggi, venerdì in un complesso di dormitori dell'Università del New Mexico. La polizia del campus ha ricevuto una segnalazione di colpi d'arma da fuoco esplosi a 'Casas del Rio', uno dei centri che ospitano gli alloggi per gli studenti, e . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: sparatoria - mexico - college - morto

Usa, sparatoria in un college del New Mexico: un morto, il killer è in fuga; Messico, sparatoria vicino al circuito: c'è una vittima.

Sparatoria nel campus centrale dell’università del New Mexico ad Albuquerque: un morto e un ferito - Una sparatoria nei dormitori del campus principale dell’università del New Mexico ad Albuquerque ha causato un morto e un ferito; il sospettato è ricercato e il campus centrale è stato chiuso per sicu ... Scrive gaeta.it