Usa | Ok vendita di armi all’Egitto per 4,7 miliardi di dollari

La vendita riguarda i NASAMS, sistemi missilistici terra-aria prodotti dalla RTX, ex Raytheon Technologies, utilizzati in particolare dall'Ucraina. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Usa: Ok vendita di armi all’Egitto per 4,7 miliardi di dollari

In questa notizia si parla di: vendita - armi - egitto - miliardi

Trump in Arabia Saudita con Elkann, Musk, Zuckerberg, Fink e Altman, tycoon: "Da Riad a investimenti per 1000 mld $ negli Usa", ok di Washington a vendita di armi per 1,4 mld $ agli Emirati - Si tratta del primo importante viaggio diplomatico all'estero del secondo mandato del presidente americano.

Troppe armi e coltelli in giro, proposta del Pd per limitare la vendita - il Pd ha presentato una proposta di legge alla Camera, sulla vendita delle armi ai minori, e una al Senato, sull'acquisto delle armi ad uso privato

Armi modificate e dosi pronte alla vendita: smantellato laboratorio clandestino tra Roma e litorale, 3 arresti - Tre arresti ad Anzio per traffico di armi e droga. Scoperto laboratorio clandestino e sequestrate armi e sostanze stupefacenti.

Una nuova minaccia per Israele? Ecco perché l'Egitto ha acquistato armi avanzate del valore di 5 miliardi di dollari; Armi made in Italy: esplosione di vendite in Africa (+353%); CRESCONO I RAPPORTI MILITARI ITALIA-ISRAELE: APPROVATO L’ACQUISTO DI FORNITURE PER 1,6 MILIARDI.

Armi italiane, affari d’oro violando la legge: disapplicata la 185/90 (Laura Tussi) - È il valore complessivo dell’export di armamenti italiani negli ultimi trent’anni, una cifra impressionante che testimonia la centralità dell’industria militare nel siste ... Scrive farodiroma.it

Trump in Arabia Saudita, accordo da 142 miliardi per le armi americane - Accordo raggiunto tra Usa e Arabia Saudita per la vendita di armi americane per quasi 142 miliardi di dollari. Come scrive lettera43.it