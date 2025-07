Usa l’economia americana con i dazi fa vincere Trump e schiaccia un’Europa inutile senza potere negoziale e peso politico

l’Unione europea non ha forza negoziale perché non ha peso politico. Ognuno gioca per sé ed è normale che lo faccia visto che qui è una questione vitale Dopo le tante chiacchiere sulla follia di Trump di scardinare il mondo con i suoi dazi e il relativo balletto di cifre, la domanda è una e u. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Usa, l’economia americana con i dazi fa vincere Trump e schiaccia un’Europa inutile, senza potere negoziale e peso politico

In questa notizia si parla di: dazi - trump - negoziale - peso

Dazi sul cinema: trapelata la bozza del piano di Jon Voight per aiutare Trump - È trapelata una bozza del piano di Jon Voight per Hollywood, che include un incentivo fiscale federale del 10% per la produzione cinematografica e televisiva, abbinato a un “ test culturale ” americano simile alle regole del Regno Unito.

Dazi, Casa Bianca: “Trump vuole mantenerli al 10% per tutti” - (Adnkronos) – "Il presidente Donald Trump è impegnato sui dazi base del 10% non solo per il Regno Unito ma per i negoziati commerciali con tutti i Paesi".

"Vuole tenere tariffe al 10% per tutti". Il piano di Trump per la guerra dei dazi - "Il presidente è impegnato sui dazi base del 10% non solo per il Regno Unito ma per i negoziati commerciali con tutti i Paesi", ha dichiarato la portavoce della Casa Bianca

Dazi, la corsa affannosa a dare ragione a Trump; Piazza Affari: Iveco ed Enel fra i titoli da monitorare; I dazi? Sono utili a svegliare l’Italia e l’Europa. Servono piani all’altezza.

Dazi, la corsa affannosa a dare ragione a Trump - Dopo esserci abituati all’idea di accettare dazi al 10 per cento sulle esportazioni europee negli Stati Uniti, siamo ora sollevati dall’ipotesi di un compromesso al 15 per cento ... Segnala msn.com

Dazi di Trump al 30%? L’impatto su Europa e Italia - L’UE si interroga sulle tattiche negoziali da adottare nel rush finale verso il 1° agosto. Secondo ispionline.it