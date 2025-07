Usa | armi a Kiev per 330 milioni di dollari

Gli Stati uniti hanno approvato vendite militari per 330 milioni di dollari all'Ucraina in supporto all'artiglieria e alla difesa aerea. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

In questa notizia si parla di: milioni - dollari - armi - kiev

Harman pigliatutto: ha comprato Sound United per 350 milioni di dollari. Diventano suoi B&W, Denon e Marantz - Masimo ha annunciato la cessione di Sound United, che aveva comprato per oltre un miliardo di dollari nel 2022.

Nuova stagione di Beast Games su Prime Video: 1000 concorrenti per 10 milioni di dollari - La nuova stagione di Beast Games si prepara a tornare su Prime Video con una doppia dose di emozioni, dopo il successo della prima edizione.

Una pizza costata 100 milioni di dollari: l'epic fail di McDonald's - A fine anni '80 il gigante dei burger decise di differenziare, inserendo nel menĂą la McPizza: fu un fallimento epocale, per molti motivi diversi.

La Columbia University pagherĂ una multa di 200 milioni di dollari per chiudere la causa con l'amministrazione Trump, che l'ha accusata di antisemitismo. #ANSA Vai su Facebook

Armi Usa a Kiev, 322 milioni per difesa aerea e veicoli blindati; Media, Trump userà potere presidenziale per invio armi a Kiev: è la prima volta; Ucraina, la Russia sta creando una zona cuscinetto a Sumy. Media: “Da Trump ok a invio di armi a Kiev….

Ucraina, Usa approvano vendita di armi a Kiev per 322 mln$, missili e veicoli per difesa aerea, Trump insiste: “Pagherà tutto l’Ue” - Gli Usa approvano una nuova vendita di armi all'Ucraina per 322 milioni di dollari. Si legge su informazione.it

USA approvano nuova vendita di armi all’Ucraina per 322 milioni di dollari - WASHINGTON – Gli Stati Uniti hanno approvato una nuova fornitura militare all’Ucraina del valore di 322 milioni di dollari. Lo riporta online-news.it