Usa afroamericano preso a pugni dalla polizia trascinato fuori dall' auto e gettato per terra | Guidavi senza fari accesi - VIDEO

L'episodio ha scatenato un'ondata di indignazione negli Usa. Uno degli agenti ha rimproverato al 22enne di star guidando coi fari spenti, ma era giorno Choc negli Usa dove un afroamericano di 22 anni è stato preso a pugni dalla polizia ad un posto di blocco dopo che gli agenti hanno rotto il.

Un 22enne afroamericano, William McNeil Jr., è stato trascinato fuori dall'auto e colpito al volto da agenti a un posto di blocco a Jacksonville, in Florida. Il video girato con un cellulare è diventato virale, scatenando indignazione in tutti gli Stati Uniti.

