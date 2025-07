Urta un pullman e se ne va | preso automobilista ubriaco

Ha urtato un pullman fermo lungo la strada, poi ha tirato dritto senza fermarsi. Protagonista dell’episodio, avvenuto nel pomeriggio di mercoledì a Poschiavo, è un automobilista di 47 anni che, dopo l’incidente, è stato raggiunto e fermato sul passo del Bernina dagli agenti della polizia. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

