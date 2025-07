Ursula e Trump incontro domenica sui dazi | Su invito di Donald cosa filtra

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, volerà  in Scozia domenica dove incontrerà  il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Sarà  il primo bilaterale ufficiale. Parleranno, ovviamente, di rapporti commerciali e molti si aspettano che sigleranno un accordo che stabilisce un dazio base per i prodotti europei al 15%. Più dettagli settoriali che finora non sono stati nettamente definiti. Nessuno però si sbottona. Nemmeno il presidente americano che, prima della partenza verso il Regno Unito, ha detto che c'è "un 50-50, forse anche meno, di possibilità  di raggiungere un'intesa commerciale con l' Unione europea ". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

