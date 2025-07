Urbano Cairo prepara un colpaccio per La7 | che smacco per la Rai

News Tv, la stagione autunnale 2025 si apre con nuove strategie editoriali per Urbano Cairo, che si appresta a riorganizzare sia il polo televisivo di La7 sia le redazioni del Corriere della Sera. L’editore piemontese sembra intenzionato a rafforzare la propria linea progressista, prendendo le distanze dal governo Meloni e puntando su volti e penne in grado di interpretare con incisivitĂ un’opposizione mediatica piĂą netta. Leggi anche: “Non voglio piĂą vederlo”. Enrico Mentana ai ferri corti con La7, scontri e tensioni in rete: il retroscena Cambi al Corriere: possibile avvicendamento in direzione e nuovi nomi. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Urbano Cairo prepara un colpaccio per La7: che smacco per la Rai

Giornalisti La7 in sciopero contro Urbano Cairo e Mentana, i motivi della protesta della redazione del Tg - I giornalisti La7 hanno annunciato uno sciopero di tre giornate per protestare sulle condizioni delle redazioni, tra stipendi bassi e precariato

Torino, in 20.000 al corteo per la tragedia di Superga. Contestato Urbano Cairo - Il 4 maggio è e sarà per sempe un giorno sacro per il Torino. Il giorno in cui i celebra la tragedia di Superga, quando, nel 1949, l`aereo del.

La7, rivolta contro Urbano Cairo: 3 giorni di sciopero, le ragioni - Sciopero a La7: l’assemblea dei giornalisti dell’emittente ha approvato quasi all’unanimità (un astenuto e nessun voto contrario) un pacchetto di tre giornate di protesta, con la richiesta di adeguamenti degli stipendi, stabilizzazione dei precari e progetti editoriali chiari.

In caso di esonero di Vanoli, Cairo prepara il colpaccio per il Torino; Calciomercato Torino – Non solo Elmas e Casadei! Cairo prepara 20 milioni; Urbano Cairo prepara il colpaccio: via Report dalla Rai, Ranucci verso La7. E il Corriere molla Meloni.