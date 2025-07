Urbanistica spunta l’ipotesi ticket | superconsulente e nuovo assessore Ma Scavuzzo rafforza il suo ruolo

Milano – Un ticket per la nuova urbanistica milanese. Non una nuova figura, ma due. Nel rebus che riguarda il successore dell’assessore alla Rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi, dimessosi lunedì a causa dell’inchiesta della Procura, che ha chiesto il suo arresto, il sindaco Giuseppe Sala e il Partito democratico provano a trovare una soluzione definitiva – per ora le deleghe di Tancredi sono state affidate alla vicesindaco Anna Scavuzzo – che possa rilanciare l’amministrazione comunale e gestire la difficile partita sul progetto del nuovo stadio a San Siro, una partita che il centrosinistra ha deciso di rimandare a settembre, dopo la pausa estiva. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Urbanistica, spunta l’ipotesi ticket: superconsulente e nuovo assessore. Ma Scavuzzo rafforza il suo ruolo

In questa notizia si parla di: urbanistica - ticket - assessore - spunta

Urbanistica, spunta l’ipotesi ticket: superconsulente e nuovo assessore. Ma Scavuzzo rafforza il suo ruolo.

Nuovo assessore all'Urbanistica a Milano: Sala attende il Pd, ma spunta il nome di Federico D'Andrea, ex finanziere superconsulente - Da colonnello delle Fiamme gialle ha dato la caccia ai corrotti durante Mani pulite, poi è diventato manager: il ruolo in Arexpo è però un ostacolo. Lo riporta milano.corriere.it

Toto assessore all'Urbanistica al Comune di Milano dopo le dimissioni di Giancarlo Tancredi: spunta il nome di Elena Granata - Il successore arriverà a stretto giro, entro un paio di giorni al massimo. Si legge su msn.com