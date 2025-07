Urbanistica la Cassazione sulle Torri Lac | per tutti i maxi-progetti non basta la Scia serve il piano attuativo E la Procura segna un altro punto

Se i sei rinvii a giudizio per la vicenda delle Park Towers mercoledì avevano segnato un punto a favore delle tesi della procura di Milano, la sentenza n. 26620 della Cassazione del 21 luglio scorso, segna quantomeno il raddoppio. Motivando il sequestro impeditivo di aprile scorso delle ‘ Residenze Lac’ – il progetto di tre torri in via Cancano a Milano, affacciate sul Parco delle Cave, realizzate da Nexity – i giudici hanno infatti dato pienamente ragione alle tesi sostenute dai pm Petruzzella-Clerici-Filippini-Siciliano circa l’inderogabilità dei piani attuativi in gran parte delle indagini per abusi edilizi che hanno coinvolto funzionari-dirigenti del Comune, costruttori e architetti di Milano, arrivando da marzo 2025 a contestare, a vario titolo, anche ipotesi di corruzione, induzione indebita e falso. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Urbanistica, la Cassazione sulle Torri Lac: per tutti i maxi-progetti non basta la Scia, serve il piano attuativo. E la Procura segna un altro punto

In questa notizia si parla di: cassazione - urbanistica - torri - tutti

Inchiesta urbanistica Milano, la Cassazione: “Non possono essere realizzati edifici con volumi ed altezze superiori senza piano particolareggiato” - “Non possono essere realizzati edifici con volumi ed altezze superiori” a determinati limiti, “se non previa approvazione di apposito piano particolareggiato o lottizzazione convenzionata”.

Urbanistica, la Cassazione sulle Torri Lac: per tutti i maxi-progetti non basta la Scia, serve il piano attuativo. E la Procura segna un altro punto Vai su X

In un’intervista per La7 mai andata in onda, l’ex titolare dell’urbanistica Giancarlo Tancredi diceva che «si fa così da 10 anni». Ovvero, con le giunte di sinistra al potere. E il Comune «non deve guadagnare» da tutti i maxi interventi. Vai su Facebook

Torri Lac, la Cassazione conferma il «no» agli edifici da 43 metri al Parco delle Cave di Milano: «Sfruttamento intensivo del territorio»; Due sentenze sull'urbanistica a Milano dicono una l'opposto dell'altra; Milano, la Cassazione conferma i sequestri. Nel capoluogo «guasti urbanistici».

Urbanistica, la Cassazione sulle Torri Lac: per tutti i maxi-progetti non basta la Scia, serve il piano attuativo. E la Procura segna un altro punto - progetti come nel caso delle Torri Lac, non si può costruire senza piano attuativo Se i sei rinvii a giudizio per la vicenda delle Park Towers mercoledì avevan ... Secondo informazione.it

Torri Lac, la Cassazione conferma il «no» agli edifici da 43 metri al Parco delle Cave di Milano: «Sfruttamento intensivo del territorio» - Milano, Porta Nuova. Da informazione.it