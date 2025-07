urbanistica coima chiede 69 milioni di euro di risarcimento a palazzo marino per il pirellino

Milano, 25 luglio 2025 – Manfredi Catella ha avanzato richiesta di risarcimento per danni legati alla vicenda del Pirellino-Torre Botanica. Il presidente di Coima - insieme alla società - chiede 69 milioni di euro al Comune di Milano per il progetto dell'edificio di via Melchiorre Gioia. La questione è emersa dalla memoria difensiva depositata dall'imprenditore presso il gip di Milano, durante gli interrogatori avvenuti il 23 luglio. Terremoto urbanistica, silenzi e accuse. Catella fa un passo di lato. L’ex assessore Tancredi: “Ho fatto il bene del Comune” Nel frattempo, in un'informativa del Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf di Milano nella maxi inchiesta sull'urbanistica, spuntano messaggi dove si parla di incontri riservati tra un manager Coima e l 'allora presidente d ella Commissione paesaggio, Giuseppe Marinoni per parlare di alcuni progetti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

