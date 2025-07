Uranio e spionaggio Così l’Iran siede ai negoziati di Istanbul

L’Iran ha avviato oggi i colloqui sul dossier nucleare con Francia, Germania e Regno Unito, i Paesi europei firmatari del Jcpoa, presso il suo consolato a Istanbul. Come affermato dal portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Teheran respinge con fermezza l’eventualitĂ di estendere la risoluzione 2231 del Consiglio di sicurezza Onu, considerando questi incontri un’opportunitĂ per l’Europa di correggere il proprio approccio passato, definendo la ripresa del dialogo come un “test di realismo” per il gruppo E3.  Il portavoce del ministero degli Esteri, Esmail Baghaei, ha accusato Francia, Germania e Regno Unito di essersi schierati con Stati Uniti e Israele durante i recenti attacchi militari sul territorio iraniano, delegittimando così l’affidabilitĂ di questi come interlocutori nei negoziati. 🔗 Leggi su Formiche.net

