Uragano Katrina | storie dimenticate e urgente bisogno di attenzione

l'ereditĂ dell'uragano Katrina: storie di resilienza e ingiustizia. Il ventennale dell'uragano Katrina rappresenta un momento di riflessione sulle conseguenze di uno degli eventi naturali piĂą devastanti nella storia degli Stati Uniti. La piattaforma Disney+ propone la serie documentaristica "Uragano Katrina: corsa contro il tempo", composta da cinque episodi disponibili in streaming dal 28 luglio. Questa produzione si distingue per l'approfondimento delle testimonianze dirette di sopravvissuti e per il racconto della regista Tracy A. Curry, che ha voluto mettere in luce le storie umane spesso trascurate dai media.

