Uomo di 60 anni muore schiacciato da un muletto a Bagnolo Mella | in corso gli approfondimenti di Carabinieri e Ats

Un uomo di 60 anni è morto questa mattina schiacciato da un muletto mentre lavorava a Bagnolo Mella, in provincia di Brescia. I Carabinieri e i tecnici di Ats stanno svolgendo tutti gli approfondimenti necessari per ricostruire la dinamica dell'accaduto e verificare se siano state rispettate le norme in materia di sicurezza sul lavoro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Incidente sul lavoro nella zona artigianale di #Samatzai, nel Sud Sardegna: operaio di 35 anni schiacciato da muletto ricoverato in ospedale in codice rosso. Sopralluogo dei tecnici dello Spresal Asl nel capannone teatro dell’incidente accaduto alle 7.30 di og Vai su Facebook

Parma, operaio schiacciato da un muletto: rischia di perdere una gamba Vai su X

