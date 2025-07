Università telematiche | è boom di iscritti nel 2025

La formazione a distanza conquista sempre piĂą studenti. Nel primo semestre del 2025 le universitĂ telematiche registrano una crescita record delle iscrizioni (+51%). Aumentano i giovani under 25 e cresce la domanda per corsi innovativi, in particolare legati all’Intelligenza Artificiale. L’identikit dei nuovi studenti digitali Il panorama delle universitĂ online sta vivendo una trasformazione epocale, . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

In questa notizia si parla di: universitĂ - telematiche - boom - iscritti

Più iscritti all’Università : scienze della formazione primaria incrementa del 149%, esplode scienze motorie nelle telematiche. La ricerca - Un’ indagine condotta dalla società Talents Venture ha messo in luce una crescita del 18% nel numero complessivo di studenti universitari tra il 2014 e il 2024.

Università , Confindustria attacca le telematiche: “Serve una grande lotta, vanno limitate” - Il presidente Orsini chiede alla ministra Bernini un nuovo intervento: “Un’azienda deve sapere dove si è formato un ragazzo”

"Sgomento per le parole di Orsini, universitĂ telematiche chiave per la competitivitĂ del Paese" - "Apprendiamo con sorpresa e sgomento le dichiarazioni del presidente Orsini nei confronti delle universitĂ telematiche, che oggi, in un Paese penultimo in Europa per numero di laureati, intercettano le esigenze di oltre 250 mila studenti, ossia il 13% del totale degli studenti universitari italiani.

UniversitĂ online: scandali ma iscrizioni boom, aumento del 51% rispetto a 2024, Multiversity primo ateneo italiano per numero di iscritti Vai su X

Il nuovo accesso a #Medicina 2025-26 parte con lezioni online. Le universitĂ si adeguano al boom di iscritti per il semestre filtro con didattica a distanza. Vai su Facebook

Università telematiche in crescita esponenziale: nel 2025 iscrizioni a +51%, studenti under 25 in aumento del 78%, boom di domanda per corsi di Intelligenza Artificiale; Il caso delle Università telematiche: boom di iscritti e accuse di “lauree facili”; Università . L’analisi: in calo le materie umanistiche, boom per Ia e digital skills.