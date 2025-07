Università Mediterranea tra le migliori del Sud Milia | Polo di attrazione formativo e culturale

Il capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale, Federico Milia, esprime soddisfazione per il prestigioso posizionamento dell'università Mediterranea tra i migliori atenei del Mezzogiorno, secondo la nuova classifica del Censis: "Motivo di orgoglio per la nostra città - afferma Milia in una. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it