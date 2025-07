Università la grande scoperta Fossile di un rettile con piume cambia la storia dell’evoluzione

Riscrive la storia dell’evoluzione il fossile di un piccolo rettile sconosciuto vissuto 247 milioni di anni fa: sul dorso era dotato di una cresta con strutture simili a piume, che dimostra che non sono appannaggio esclusivo degli uccelli e dei loro parenti dinosauri. La scoperta, pubblicata sulla rivista Nature, si deve a un gruppo di ricercatori guidati dal Museo di storia naturale di Stoccarda, in Germania, al quale ha partecipato anche un ricercatore italiano dell’Università di Modena e Reggio Emilia, Giovanni Serafini. La nuova specie è stata chiamata ‘ Mirasaura grauvogelì, in onore del suo scopritore Louis Grauvogel, che rinvenne il fossile in Francia intorno agli anni ‘30 del secolo scorso, custodendolo poi per molto tempo nella sua collezione privata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

