Università D’Annunzio la Lega plaude alla scelta di Palazzo de’?Mayo per attività accademiche e culturali

Grande soddisfazione da parte dei consiglieri comunali della Lega per la notizia della concessione in uso per 39 anni del prestigioso Palazzo de'?Mayo all'Università D'Annunzio. L'edificio, di proprietà della Fondazione Banco di Napoli, diventerà un nuovo polo di attrazione nel centro storico di.

Lo studio dell'università “d’Annunzio” svela i rischi cardiovascolari legati a una nuova classe di farmaci antireumatici - Un importante studio scientifico coordinato dalla professoressa Paola Patrignani dell’università “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara ha acceso i riflettori sui potenziali effetti collaterali cardiovascolari degli inibitori delle Janus chinasi (Jak), una nuova classe di farmaci utilizzata per.

La poesia ai tempi di Instagram: mercoledì 7 maggio se ne parla all’università “d’Annunzio” di Chieti - Mercoledì 7 maggio dalle 14.30 alle 16.30, nell’Aula 2 del polo didattico di Lettere dell’università di Chieti, si svolgerà il seminario “La Poesia nell’era dei Social” a cura del professor Luigi Colagreco, poeta e direttore del Centro di poesia ed altri linguaggi.

Cybersecurity, nuove sfide e contromisure nel digitale: a Chieti il convegno dell’università d’Annunzio - Un’intera giornata di studio dedicata alla sicurezza informatica, tra minacce emergenti e strategie di difesa: è quanto propone l’Università “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara con il convegno “Cybersecurity 5.

