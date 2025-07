Universiadi l' azzurro Bonicelli cade dagli anelli | svegliato dal farmacologico dopo l' intervento al collo

Sono ore di grande apprensione a Essen, in Germania, dove sono attualmente in corso le Universiadi. L'atleta italiano Lorenzo Bonicelli, giovane ma veterano della ginnastica, è incorso in un grave infortunio durante l'esercizio agli anelli. A darne comunicazione è stata Federginnastica attraverso il suo sito web: " Durante il concorso a squadre di ginnastica artistica maschile alle 32esime Universiadi Estive di Essen, l’azzurro Lorenzo Bonicelli è uscito male dal suo esercizio agli anelli, nella terza rotazione, incorrendo in un infortunio sulla cui entità sono ancora in corso accertamenti ". Pare che l'azzurro sia caduto sul collo, da qui l'infortuno alle vertebre cervicali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Universiadi, l'azzurro Bonicelli cade dagli anelli: svegliato dal farmacologico dopo l'intervento al collo

