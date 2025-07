Unifg quasi 900 studenti iscritti al semestre filtro per Medicina e Odontoiatria | lezioni al via a inizio settembre

Sono quasi 900 gli studenti che hanno scelto di iscriversi al semestre filtro per l’accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria dell’UniversitĂ di Foggia, nell’ambito della recente riforma nazionale che ha sostituito il. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

In questa notizia si parla di: quasi - studenti - semestre - filtro

Le scuole di Roma si svuotano: in un anno persi quasi 10mila studenti. E c'è il timore di nuovi tagli - In un anno le scuole di Roma hanno perso quasi 10mila studenti. Sono esattamente 9665 gli iscritti in meno per il 2025/26 rispetto all’anno precedente.

Quasi il 90% degli studenti è stato coinvolto nel sexting, mentre l’80% desidera un’immagine più forte, anche a costo di attuare comportamenti devianti. “C’è bisogno di più sportelli di ascolto”. Il sondaggio P.a.r.l.a. - Durante il Galà di beneficenza della Fondazione I Figli degli Altri, tenuto a Napoli il 15 maggio, sono stati anticipati alcuni dati emersi da un'indagine svolta tra dicembre e aprile in cinque istituti scolastici della Campania.

Crisi dell’istruzione: quasi 4 studenti su 10 dicono di non sentirsi pronti per il futuro - Secondo il nuovo studio Future of Education 2025, condotto da GoStudent, piattaforma leader nel tutoraggio online, più della metà degli studenti (52%) ritiene che la scuola non li stia preparando adeguatamente per affrontare il futuro.

Cosa rischiano davvero gli studenti del semestre filtro? Borse di studio, trasferimenti, esclusioni: rispondo in diretta a tutte le vostre domande. Vai su Facebook

Unifg, quasi 900 studenti iscritti al semestre filtro per Medicina e Odontoiatria: lezioni al via a inizio settembre; Medicina si prepara all’assalto di 3.000 studenti per il semestre filtro. “Proveremo a far svolgere il 70% delle lezioni in sede e la restante parte da remoto”; Le università a caccia di aule: in arrivo già 5.000 aspiranti medici, tetris per i locali e torna pure la Dad.

Unifg, quasi 900 studenti iscritti al semestre filtro per Medicina e Odontoiatria: lezioni al via a inizio settembre - Il semestre filtro prenderà il via l’8 settembre 2025, con attività interamente in presenza che si svolgeranno a La Città del Cinema ... Scrive foggiatoday.it

Le università a caccia di aule: in arrivo già 5.000 aspiranti medici, tetris per i locali e torna pure la Dad - Quasi cinquemila studenti hanno già scelto di trascorrere a Milano - Secondo msn.com