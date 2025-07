Undici anni dopo Lores Varela torna a Palermo | è un nuovo giocatore dell' Athletic Club

L'Athletic Club Palermo ha ufficializzato oggi l'ingaggio di Ignacio Lores Varela, centrocampista offensivo uruguaiano classe 1991, che torna in Sicilia undici anni dopo l'esperienza con il Palermo. Varela ha alle spalle un lungo curriculum tra i professionisti, tra Italia (6 presenze in Serie A. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

