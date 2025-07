Bergamo, 25 luglio 2025 –  La maledizione del legamento crociato colpisce ancora un giocatore dell’Atalanta, per la quarta volta in appena tredici mesi. Dopo Giorgio Scalvini e Gianluca Scamacca, ko la scorsa estate, e  Sead Kolasinac, ad aprile contro il Bologna, ieri la malasorte ha bersagliato Mitchel Bakker, infortunatosi gravemente in allenamento. Per il 25enne laterale olandese, tornato da un positivo prestito al Lille con cui si era rilanciato facendo bene in Ligue 1 e in Champions, rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro: l’orange classe 2000 verrĂ operato lunedì e tornerĂ a disposizione a febbraio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Un’altra tegola sull’Atalanta: Mitchel Bakker si rompe il legamento crociato. Occhi puntati su Diego Moreira per sostituirlo