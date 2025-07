Una tredicenne è annegata mentra faceva il bagno in mare a Pescara

AGI - Una ragazzina - stando alle prime informazioni una 13enne straniera - è morta annegata in mare, in un tratto di costa della zona centrale di Pescara. Secondo una prima ricostruzione, si sarebbe allontanata mentre faceva il bagno. È scattato l'allarme e sono partite le ricerche da parte di Guardia Costiera, Polizia e Vigili del Fuoco, intervenuti anche con l'elicottero. La ragazzina è stata poi ritrovata in acqua, portata a riva e i sanitari del 118 hanno avviato le pratiche rianimatorie. L'ambulanza si è diretta verso l'ospedale, ma per la ragazzina non c'è stato niente da fare. . 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Una tredicenne è annegata mentra faceva il bagno in mare a Pescara

