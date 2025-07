Una targa per ricordare Cristina Golinucci È nel parcheggio del convento dove fu vista l’ultima volta

È scomparsa dal 1992, è uno dei grandi gialli italiani. Parliamo di Cristina Golinucci: da quasi 33 anni non si hanno più notizie di lei. Fu vista al Convento dei cappuccini, poi un mistero, infinito. Sua madre, Marisa Degli Angeli, si batte da allora per avere la verità , magari il corpo della sua Cristina, il nome del suo killer. L’inchiesta è stata chiusa e riaperta in continuazione. Ieri sera si è svolta una cerimonia a Cesena, nel parcheggio del piazzale del Convento. Con mamma Marisa c’erano il sindaco di Cesena Enzo Lattuca, il vescovo Antonio Giuseppe Caiazzo, l’associazione Penelope Emilia Romagna e tanti cesenati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Una targa per ricordare Cristina Golinucci. È nel parcheggio del convento dove fu vista l’ultima volta

Una targa per Cristina Golinucci, cerimonia davanti al convento: “Questa è la tomba di mia figlia” - Cesena, 17 luglio 2025 – “Una targa per Cristina, per non dimenticare”. Sarà posizionata nel parcheggio del Convento dei Frati Cappuccini di Cesena giovedì 24 luglio alle 20.

Golinucci, targa fuori dal convento: "È la tomba di mia figlia Cristina" - "Una targa per Cristina, per non dimenticare". Sarà posizionata nel parcheggio del Convento dei Frati Cappuccini di Cesena giovedì 24 luglio alle 20.

All'esterno del convento dei frati cappuccini una targa ricorderà per sempre Cristina Golinucci - Giovedì 24 luglio alle ore 20, nel parcheggio del convento dei frati minori cappuccini, ci sarà una iniziativa in memoria di Cristina Golinucci.

