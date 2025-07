Una scuola che apre le proprie porte nell' anno del Giubileo

L'idea è della Little Genius International, una scuola in lingua inglese che si pone l'obiettivo di offrire un'istruzione specifica di alta qualitĂ a bambini da 2 a 11 anni. "Vogliamo far crescere i nostri studenti nel rispetto del prossimo e dell'ambiente con metodologie didattiche tecnologicamente avanzate con vincoli etici". "Vogliamo mettere a disposizione gratuitamente la nostra sede per i pellegrini che vogliano venire a Roma nell'anno giubilare". Nicola Christian Rinaldi è il Ceo della Little Genius International, una scuola in lingua inglese che sorge a Frascati e che si pone l'obiettivo di offrire un'istruzione specifica di alta qualitĂ a bambini da 2 a 11 anni, i cosiddetti nativi digitali: "Siamo in questi anni cresciuti -spiega ancora Rinaldi- guardando con fiducia a un futuro dove gli studenti, intesi innanzitutto come persone, debbano diventare protagonisti di un avanzamento civile, economico, scientifico e ambientale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Una scuola che apre le proprie porte nell'anno del Giubileo

In questa notizia si parla di: scuola - anno - apre - proprie

Anno di prova neoassunti: si può svolgere in una scuola diversa da quella di assunzione? - L'anno di prova è svolto dai docenti neoassunti nella scuola assegnata, ossia quella in cui sono stati immessi in ruolo.

Scuola materna a rischio: “Solo 7 iscritti per il prossimo anno scolastico” - BRINDISI - Torna l'incubo chiusura per la scuola materna del quartiere La Rosa di Brindisi. Con soli sette iscritti previsti per l'anno scolastico 2025-2026, ben al di sotto della soglia minima di 18 alunni, l'istituto rischia di non ottenere l'autorizzazione per l'apertura della sezione.

VIDEO | La denuncia del Pd: "Otto anno di nulla dal centrodestra per la riqualificazione della scuola De Sterlich di Penne" - E' inagibile dal 2017 Palazzo De Sterlich, ovvero l’istituto Marconi di Penne che è anche un bene architettonico per tutto l’Abruzzo.

Noto apre alla 10° edizione dell'Euromed Festival - Premio Tonino Accolla Vai su Facebook

Recuperi estivi: le scuole cercano docenti, Docenti.it apre le candidature con la MAD; Astino, la scuola di design apre le porte per i nuovi iscritti; PiĂą sicura ed ecologica: la scuola Arcobaleno apre le porte ai cittadini.

Scuola, al Salvemini-Duca d’Aosta vittoria delle famiglie: le seconde studieranno in sede, solo le prime ai Salesiani - Accolta la protesta dei genitori: l’anno prossimo i ragazzi del secondo anno del liceo economico- Si legge su msn.com

Scuola, valzer di cambiamenti sulle isole - Si apre una stagione di cambiamenti ai vertici degli istituti scolastici dell’isola d’Ischia, di Procida e dell’area flegrea. Secondo ilgolfo24.it