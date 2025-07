una pochette morbida dal fascino retro

D imenticate shopper, tracolle e borse a mano, tanto classiche quanto banali. Perché la tendenza dell’ Estate 2025 è la pochette donna rigorosamente morbida. Per chi cerca qualcosa di elegante che faccia risaltare il look delle serate estive, il segreto è puntare su clutch dal design soft, con la chiusura a scatto, in pelle liscia o in tessuto decorato. La camicia rosa, passe-partout da mattina a sera: 5 outfit per abbinarla X Che siano di dimensione mini o oversize, l’importante è che abbiano la forma morbida, con o senza arricciature. Vietato il total black, ma puntare piuttosto su dettagli scintillanti, ricami effetto hand made, lavorazioni e pellami più o meno pregiati. 🔗 Leggi su Iodonna.it

