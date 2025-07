Una panchina gigante alla Consuma

Nella piccola località della Consuma, località del Comune di Montemignaio, sabato 26 luglio alle ore 17 verrà inaugurata una panchina gigante, un’installazione artistica e d'intrattenimento turistico, voluta dalla Pro Consuma in collaborazione con l’amministrazione comunale.La posizione. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

In questa notizia si parla di: consuma - panchina - gigante - località

