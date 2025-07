Una nuova ricerca pubblicata su The Lancet Public Health sfata uno dei miti del benessere e dimostra che anche quantità moderate di movimento quotidiano garantiscono effetti protettivi importanti contro le principali malattie croniche

C amminare 10mila passi al giorno. Per anni, questa soglia è stata considerata il punto di riferimento per chi voleva mantenersi in forma. Ma ora una nuova ricerca pubblicata su The Lancet Public Health, e rilanciata da autorevoli testate internazionali come The Guardian e Financial Times, offre un aggiornamento sorprendente: 7.000 passi al giorno possono bastare per ridurre significativamente il rischio di morte prematura e di malattie croniche come demenza, diabete, cancro e disturbi cardiovascolari. Camminare sì, ma quanto? Uno studio rivela che basta poco per ridurre i rischi per la salute X Camminare meno di 10mila passi? La scienza ridimensiona il mito. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Una nuova ricerca pubblicata su The Lancet Public Health sfata uno dei miti del benessere e dimostra che anche quantitĂ moderate di movimento quotidiano, garantiscono effetti protettivi importanti contro le principali malattie croniche

In questa notizia si parla di: ricerca - pubblicata - lancet - public

Ogni passo allunga la vita: ma non ne servono 10milla; Bastano settemila passi per mantenersi in salute, lo indica uno studio pubblicato su Lancet; Blog | Che l’aspettativa di via stia crescendo come non mai è un mantra del nostro tempo, ma è sbagliato - Info Data.

Quale è il numero di passi giornalieri per stare bene? È più basso di quanto pensiamo - Nel 2025, un’importante ricerca pubblicata su The Lancet Public Health ha messo in evidenza come un obiettivo di 7. Segnala informazione.it

Basta camminare per allungarsi la vita? Si, forse anche meno di quel che pensi - Anche tu hai sentito dire che per rimanere in salute bisogna fare diecimila passi al giorno? informazione.it scrive