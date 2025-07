Una nuova piscina in provincia di Perugia | inaugurato ' impianto di Castel Ritaldi; bar e nuovi spogliatoi

Una piscina funzionale, inserita nel verde e posizionata vicina al centro cittadino. Ieri, emozionata, molto soddisfatta, grata alla sua giunta e a tutti quelli che hanno lavorato, la sindaca Elisa Sabbatini taglia il nastro della nuova piscina comunale di Castel Ritaldi.“Questa opera per noi. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Inaugurata a Castel Ritaldi la piscina - Un bagno di folla ha salutato il nuovo corso dell’impianto natatorio ... Scrive spoletonline.com

A Castel Ritaldi via ai lavori per nido e mensa scolastica - A Castel Ritaldi hanno preso avvio, con la posa della prima pietra, i lavori per la realizzazione dei locali che ospiteranno l'asilo nido e la mensa scolastica comunali all'interno del plesso ... Segnala ansa.it