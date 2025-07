Una notte dentro la leggenda. Michelangelo nel Coro di Bocelli.

Un giovane artista pistoiese, Michelangelo Fattori, 19 anni, ha avuto l’opportunità di cantare, come corista, nella prima serata con cui il Maestro Andrea Bocelli ha celebrato il ventesimo anniversario del Teatro del Silenzio, sulle colline di Lajatico, in provincia di Pisa. E’ stato nel concerto di martedì 22 luglio, in cui gli ospiti speciali erano Placido Domingo e Clara, con l’ Orchestra Regionale Toscana. Si sono esibiti la soprano Juliana Grigoryan, la mezzosoprano Giada Venturini, il baritono Gianluca Failla e Rusanda Panfili al violino. Direttore il Maestro Carlo Bernini. Michelangelo, appena diplomato al Liceo Musicale Niccolò Forteguerri, come baritono ha cantato in sette dei brani che facevano parte della scaletta, nella prima parte dedicata alle arie più celebri e più amate dell’Opera. 🔗 Leggi su Lanazione.it

