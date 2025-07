Una mamma è arrivata a scuola e ha picchiato due educatrici una cosa inaudita | 118 e carabinieri sul posto

L’episodio, al vaglio dei carabinieri, in un istituto di Ferrara che accoglie una scuola per l’infanzia e un micronido. Il dirigente della struttura ha ricostruito l’accaduto, le vittime sono in stato di choc: “Procederemo con una querela”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Ha fretta di nascere e la mamma rischia di partorire in auto, folle corsa in ospedale scortata dai carabinieri - Una pattuglia dei carabinieri si è rivelata fondamentale per una giovane coppia di Macedoni che, dalla Valconca, stavano correndo all'Infermi di Rimini in quanto la ragazza stava per partorire.

Omicidio Claris, la mamma di Jacopo De Simone vede il figlio ferito e lo spinge a confessare: «Scendi giù, ci sono i carabinieri» - «Scendi giù, ci sono i carabinieri». È stata la madre a pronunciare questa frase al figlio, Jacopo De Simone, dopo aver intuito il legame tra quanto avvenuto in strada e il.

Matteo Formenti trovato morto: lunedì mattina i carabinieri avrebbero dovuto notificargli l'avviso di iscrizione nel registro degli indagati per l'annegamento del bambino, ma il 37enne non era già più in casa. L'ipotesi principale, per come è stato trovato il corp Vai su Facebook

