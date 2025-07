Una guida per diventare maestri del tartufo | il negozio ravennate propone prodotti e consulenze per i ristoratori

Il negozio specializzato in prodotti a base di tartufo, lancia una nuova iniziativa. Tartulab presenta infatti la linea "Horeca", un'iniziativa pensata per "trasformare ogni chef in un maestro del tartufo", offrendo molto più che semplici prodotti: un vero e proprio servizio di consulenza. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

In questa notizia si parla di: tartufo - prodotti - negozio - guida

Quale proveresti per primo? #prodottitipiciromagnoli #prodottitipici #rimini #amarcordromagna Vai su Facebook

Una guida per diventare maestri del tartufo: il negozio ravennate propone prodotti e consulenze per i ristoratori; Una guida per diventare 'maestri del tartufo': il negozio ravennate propone prodotti e consulenze per i ristoratori; Tartufi dolci al caramello e nocciole salate, ritirati alcuni lotti dal commercio.